Tennis B2, il Tc Faenza è pronto alla sfida con il Tc Padova

FAENZA. Domenica prossima il Tennis Club Faenza dalle 10 ospiterà il Tennis Club Padova nella terza giornata della Serie B2 Femminile. La giovanissima formazione faentina, composta da Chiara Bartoli, Clara Sansoni, Emma Lanzoni, Sofia Regina, Aurora Fabbri ed Angie Bentini, è all’esordio casalingo, dopo essere stata sconfitta 3-1 sui campi del Circolo Plebiscito Padova ed aver effettuato il proprio turno di riposo domenica scorsa. Le faentine, neopromosse, in questo campionato cercheranno di raggiungere l’obiettivo della salvezza, anche se non sarà semplice. Le difficoltà certamente non mancheranno contro il Tennis Club Padova, fra le favorite alla promozione. Intanto domenica scorsa la prima squadra maschile del Tennis Club Faenza partecipante alla Serie C è stata battuta nel primo turno dei play-off regionali dal Forum Tennis Forlì per 4-0. Nulla da fare quindi per la squadra capitanata da Edoardo Pompei, che chiude così la sua stagione. In ogni caso l’obiettivo dei biancazzurri era quello di restare in categoria, traguardo quindi già ampiamente raggiunto con il secondo posto conquistato nel proprio girone al termine della prima fase. Sempre nel prossimo weekend, sabato 9 maggio è in programma un impegno importante per la squadra di Padel del Tennis Club Faenza partecipante alla Serie C regionale. I faentini giocheranno dalle 14 a Mirandola contro il Mirapadel Center nell’unico turno dei playout: chi vince ottiene la salvezza, chi perde scende in Serie D.