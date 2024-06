Tennis B2 donne, vince il Casalboni, perde Faenza

Vince il Ct Casalboni Santarcangelo nella 5° giornata del primo girone della B2 femminile. Il team clementino ha battuto in casa 3-1 il Tc Finale Ligure grazie ai successi in singolare di Serena Gugnali su Rebecca Bonello 6-2, 4-6, 6-2 e di Elisa Gugnali su Daniela Gramaticopolo 6-1, 6-3 e in doppio di Gugnali-Fabbri su Penna-Bonello 6-3, 7-5. Sconfitta nel suo singolare Camilla Fabbri per mano di Ludovica Penna per 7-6 (5), 7-5. Domenica (dalle 10) il derby casalingo, che vale un bel pezzo di salvezza, contro il Tc Faenza sconfitta 3-1 contro il President Tc Montechiarugolo (Parma). L’unico successo della giornata è arrivato da Clara Sansoni, che ha superato Sofia Motti 6-0, 7-5. Sconfitte Aurora Fabbri, battuta 6-2, 6-1 da Irene Riva, Sandy Mamini, superata da Rebeka Stolmar 6-2, 6-2, e nel doppio per Alessia Ercolino e Veronica Valgimigli, battute da Stolmar e Riva 6-1, 4-6, 10-1.