Tennis B2 donne, le avversarie di Ippodromo e Faenza

Il 19 aprile partirà la serie B2 femminile a squadre con due squadre romagnole al via, il Tennis Club Ippodromo di Cesena ed il Tc Faenza.

La formazione faentina è inserita nel secondo girone con Tc Padova, Ata Battisti Trentino (Trento), Tc Merano, Sporting Club Sassuolo, Plebiscito Padova e Ct Cerea. Per le romagnole esordio a Padova contro il Circolo Plebiscito, poi turno di riposo ed esordio in casa il 10 maggio contro il Tc Padova. La formazione del Tc Faenza è composta da Chiara Bartoli (2.5), Clara Sansoni (2.6), Emma Lanzoni (2.6), Sofia Regina (2.6), Aurora Fabbri (2.7) ed Angie Bentini (2.8).

Fa il suo esordio, da neopromosso, anche il Tc Ippodromo Cesena inserito ne 3° girone con Tc Sinalunga, Porto San Giorgio, Ct Tortoreto, Tennis Training, Ct Piancastagnaio e Ct Grosseto. Le cesenati fanno il loro esordio il 19 aprila sui campi del Ct Piancastagnaio, poi turno di riposo e prima in casa il 10 maggio con il Tc Sinalunga. Il team cesenate è composto da Agnese Stagni (2.5), Camilla Fabbri (2.5), Ilaria Rondinelli (2.5), Anita Picchi (2.6), Clara Marzocchi (2.8), Chiara Giorgetti (2.8), Carolina Bondi (3.1), Giulia Bancale (3.1) e Viola Mezzogori (3.4).