Tennis B2 donne, il Tc Faenza alla riscossa

La prima squadra femminile del Tennis Club Faenza si prepara, dopo il ripescaggio, ad affrontare il campionato nazionale di serie B2, che inizierà domenica 28 aprile. La formazione manfreda è composta da Alessia Ercolino 2.6, Sandy Mamini 2.8, Aurora Fabbri 2.8, Clara Sansoni 2.8 e Veronica Valgimigli 3.1. Il gruppo è orfano giocoforza di Chiara Arcangeli, operata il 20 dicembre scorso al legamento crociato e al menisco del ginocchio destro e attualmente in fase di riabilitazione, ma non recuperabile per tempo (dovrebbe tornare in campo a fine estate). Alle confermate Ercolino, Valgimigli e Mamini, sono state aggiunte la giovane promessa Aurora Fabbri e la forlivese Clara Sansoni, al suo primo anno nel circolo manfredo. “Il ripescaggio ci ha tolto l’amaro in bocca con il quale avevamo concluso la scorsa stagione (retrocessione al doppio di spareggio dell’ultima partita di playout, ndr.) – dice Veronica Valgimigli - L’obiettivo di quest’anno resta quello di puntare alla salvezza, visto il livello alto delle squadre. Sicuramente daremo il massimo, come abbiamo sempre fatto”. Alessia Ercolino aggiunge: “Anche quest’anno sarà un campionato complicato, a maggior ragione per l’assenza di Arcangeli, da anni un punto fermo della squadra. Abbiamo comunque in squadra due giovanissime molto brave come Sandy e Aurora, insieme a Clara”. Questo il calendario della prima fase per le faentine. Domenica 28 aprile, ore 10: Tennis Club Faenza-Tc Finale Ligure (Sv). Domenica 5 maggio, ore 10: Tc Santa Margherita Ligure (Ge)-Tennis Club Faenza. Domenica 19 maggio, ore 10: Tennis Club Faenza-Ct Reggio Emilia. Domenica 26 maggio, ore 10: Virtus Tennis Bologna-Tennis Club Faenza. Domenica 2 giugno, ore 10: Tennis Club Faenza-Tc President Montechiarugolo (Pr). Domenica 9 giugno, ore 10: Casalboni Santarcangelo (Rn)-Tennis Club Faenza. La prima classificata del girone verrà ammessa in Serie B1; la seconda disputerà i play-off promozione, la terza manterrà il diritto di partecipare alla Serie B2 nel 2025; la quarta e la quinta disputeranno i play-out salvezza; la sesta e la settima retrocederanno direttamente.