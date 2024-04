Tennis B1, Viserba debutta in casa con lo Sporting Club Montecatini

VISERBA. Esordio del Tennis Club Viserba nel campionato di B1. Domani (domenica) la formazione riminese nella prima giornata del secondo girone di qualificazione affronta in casa (dalle 10) lo Sporting Club Montecatini. Sarebbe importante partite con un successo per il team guidato dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini ma non sarà facile perché i toscani possono schierare il 2.3 francese Remi Boutillier, il 2.4 Leonardo Braccini ed i 2.6 Marco e Lorenzo Balducci, oltre al 2.7 Matteo Gribaldo. Un match sostanzialmente equilibrato, nel quale però Manuel Mazza e compagni faranno valere sicuramente il fattore campo.

Intanto da oggi si giocano i primi match sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese. E’ un torneo ormai tradizionale che apre la stagione organizzativa federale del Tennis Club Viserba. Sono 48 gli iscritti a questa classica, i favoriti sono sicuramente i 3.1 Pietro Vagnini, Riccardo Foschini ed Emanuele Giangiordano, a seguire i 3.2 Nicola Montagna, Luca Butti, Pietro Montemaggi e William Di Marco. Sorteggiato il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Gostoli, Marco Bernardini, Matteo Casadei, Francesco Paolini e Nicolò Lunedei.

Il giudice di gara è Antonio Bronzetti, direttore di gara Marco Mazza.

1° turno: Leonardo Piepoli (Nc)-Diego Mattioli (Nc) 6-0, 6-1.