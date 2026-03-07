Tennis B1, sorteggiati i gironi di Viserba e Villa Carpena

RIMINI. Sorteggiati i gironi della prossima serie B1 maschile che vede al via dal 19 aprile due squadre romagnole, il Tennis Club Viserba ed il Tennis Villa Carpena. Il Club riminese, appena retrocesso dalla A2, è inserito nel primo girone con Tc Napoli, Cus Torino, Ct Ceriano Saronno, Ts Monte Ka’Tira, Professione Tennis di Calenzano e Ct Rovereto. La squadra riminese vede al via i 2.4 Marco De Rossi e Samuel Zannoni, il 2.5 Luca Bartoli, i 2.6 Jacopo Emanuele Riccardi ed Alessandro Canini, il 2.7 Diego Zanni ed il 3.1 William Di Marco.

Esordio in casa il 19 aprile contro il Tc Napoli, il 26 aprile la trasferta sui campi del Cus Torino.

Il Tennis Villa Carpena neopromosso è inserito nel 4° girone con Tc Perugia, JC Next Gen, Tc Siracusa, Team Avino, Ssd Play Pisana e Tc Treviglio. Il team forlivese può schierare il 2.2 Lorenzo Angelini, i 2.5 Daniele Longo e Riccardo Pasi, i 2.7 Rafael e Christian Capacci, il 2.8 Lorenzo Monti, il 3.1 Leonardo Fabbri, il 3.3 Filippo Zanetti ed il 3.5 Giovanni Pacchioni.

Il Carpena esordirà il 19 aprile sui campi del Tc Treviglio, prima in casa il 26 aprile contro il Team Avino.