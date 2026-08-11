Tennis, avanzano l’Under 10-12 “Galimberti Academy” e l’Under 14-16 del Ct Cesenatico

CATTOLICA. Avanza a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto.
Nell’Under 10 maschile ottavi per Valerio Pagnoni, quarti per Jacopo Baracchi.
Tabellone finale, 1° turno: Valerio Pagnoni-Riccardo Monti 6-0, 6-1. Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2.
Nell’Under 12 femminile 2° turno: Beatrice Mazzotti-Anna Padalino 7-5, 2-6, 10-8, Iole Calcagno-Giovanna Gaudenzi 6-2, 6-3.
Nell’Under 12 maschile in bella evidenza Edoardo e Leonardo Giommi, Simone Berdicchia, Michelangelo Berretti e Lapo Ricciardelli.
Sezione di 4° categoria, 3° turno: Simone Berdicchia-Tommaso Giuliani 6-1, 6-2, Edoardo Giommi-Giovanni Mancini 6-4, 7-6, Michelangelo Berretti-Lorenzo Falconi 6-1, 7-6, Leonardo Giommi-Andrea Torbidoni 6-3, 6-4, Lapo Ricciardelli-Alessandro Saracino 6-3, 6-2.
La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.
CESENATICO. Macina risultati il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto. Sono 92 i giocatori iscritti nel complesso.
Nell’Under 14 maschile primo tabellone, 4° turno: Tommaso Mazzotti-Francesco Di Tante 6-3, 6-2, Tommaso Volponi-Filippo Lombardini 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Pietro Rovinelli-Riccardo Paglionico (n.3) 6-1, 6-3, Diego Casadei (n.4)-Filippo Trioschi 6-1, 4-6, 10-6, Gianmaria Chietera-Marco Pirini (n.5) 6-3, 2-6, 11-9.
Nel femminile 2° turno: Bianca Mabel Bonora-Emma Bindi 7-5, 6-3, Stella Della Bartola-Emma Guerrini 7-5, 6-3.
Passiamo all’Under 16 maschile, dove conquistano i quarti Davide Rossi, Nicolas Conti e Luca Battistini.
Turno di qualificazione: Andrea Fabbri (n.1)-Pietro Bruci 6-2, 6-3, Diego Lembo (n.2)-Federico Negroni 4-6, 6-4, 10-6.
Tabellone finale, 2° turno: Francesco Camagni-Giacomo Manuzzi 6-3, 6-3, Alessandro Cavalieri-Giacomo Forti 1-6, 6-1, 10-6.
Ottavi: Davide Rossi-Giovanni Neri (n.8) 7-5, 7-6 (5), Nicolas Conti (n.5)-Emanuele Battistini 6-4, 6-1, Luca Battistini (n.3)-Matteo Rossi 6-4, 7-5.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.