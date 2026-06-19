Tennis, avanzano l’Open “Globus” del Ct Cervia e il Quarta del Ten Sport Center

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro.

Secondo tabellone, 2° turno: Gian Franco Corrado (4.2)-Marco Gottardo Mellina (4.3) 6-1, 6-2, Massimo Bartoli (4.3)-Claudio Masinelli (4.3) 6-1, 6-1.

3° turno: Francesco Montebugnoli (4.1)-Massimiliano Candolfo (4.1) 6-4, 6-2, Andrea Ridolfi (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-4, 6-1, Matteo Cavedoni (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 6-2, 6-1, Luca Zanca (4.1, n.1)-Umberto Baldini (Nc) 6-0, 6-2,

Turno di qualificazione: Daniele Miani (4.1)-Luca Di Giovanni (4.1, n.4) 6-3, 6-2.

Nel femminile le giocatrici da battere sono le 2.5 Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni. Si parte con il tabellone di 3° nel quale la n.1 è Aurora Baldassarri (3.1).

Il giudice di gara è Paolo Pambianco.

Intanto da domani parte il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi” dotato di un montepremi di 500 euro. Il torneo, diretto in cabina di regia dal giudice di gara Paolo Pambianco (direttore di gara Manuel Schuett), vede al via nel complesso 75 giocatori e terrà banco fino al 5 luglio. Nel maschile i big sono i 3.1 Andrea Travaglini, Stefano Torrisi e Gianfilippo Falconi, nel femminile le 3.2 Bianca Cecchini e Valentina Giulianini.

CERVIA. Avanza il torneo di 4°, maschile e femminile, del Ten Sport Center.

A segno nel tabellone finale Paolo Modesti, Enrico De Cono, Andrea Bernardi e Marco Mazza.

Tabellone finale, 1° turno: Gianni Paglierani (4.4)-Alessandro Biasi (4.4) 7-5, 6-2.

2° turno: Pierfrancesco Dell’Aquila (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 6-2, 6-4, Filippo Dal Borgo (4.6)-Simone Mazzoni (4.4) 6-0, 6-3, Filippo Caspoli (4.4)-Andrea Giacobazzi (4.4) 6-4 e ritiro.

3° turno: Alessandro Falzoni (4.2)-Carlos Bevilacqua (4.2) 6-4, 6-0, Claudio Fogli (4.3)-Giulio Paolantonio (4.5) 6-4, 6-3, Carlo Bega (4.2)-Enea Catani (4.4) 6-3, 6-3, Alessandro Guzinschi (4.3)-Andrea Bussi (Nc) 6-2, 6-3, Enrico Borghi (4.4)-Armando Bregant (4.3) 6-3, 2-6, 10-2.

4° turno: Paolo Modesti (4.2)-Loris Pasini (4.1, n.16) 6-4, 5-4 e ritiro, Enrico De Cono (4.2)-Gianpaolo Magnani (4.4) 7-6, 6-0, Andrea Bernardi (4.1)-Davide Bernabini (4.2) 2-6, 6-3, 10-8, Leonardo Ancarani (4.4)-Alberto Caroni (4.2) 6-1, 6-4, Roberto Sanzani (4.2)-Enrico Lugaresi (4.4) 6-4, 6-4, Matteo Cavedoni (4.1, n.14)-Pietro Gerani (4.2) 6-1, 6-1, Matteo De Angeli (4.2)-Alessandro Donati (4.5) 6-2, 6-0, Elia Farneti (4.3)-Cristian Grossi (4.2) 4-6, 6-1, 10-5, Marco Mazza (4.1, n.15)-Diego Barchi (4.2) 6-3, 7-5.

Nel femminile 3° turno: Greta Faroni (4.4)-Federica Lotti (Nc) 6-1, 6-4. Nei quarti Luana Lanfranchi (4.2), ottavi per Bianca Bulzamini (4.3).

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, il torneo terrà banco fino al 21 giugno.