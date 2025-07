Tennis: avanzano il Memorial “Cortesi” e il trofeo “Ratio Consulting”, domani scatta il torneo Veterani del Paradiso Cesenatico

CERVIA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cervia il tradizionale Memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. Ottavi di finale per Marco Cola, Andrea Tinarelli, Luca De Giovanni e Daniele Berti.

1° turno tabellone finale: Claudio Fantini (4.1)-Samuele Visotti (3.5) 7-5, 6-4.

2° turno tabellone finale: Luca Prati (3.5)-Federico Berti (3.4) 6-0, 6-1, Giacomo Turci (4.2)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 0-6, 6-3, 10-8.

3° turno: Tommaso Alberti (3.5)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-6, 2-6, 10-5, Filippo Flamigni (3.2)-Mattia Foschi (3.5) 6-2, 6-4, Giovanni Pambianco (3.3)-Vittorio Freda (3.4) 7-5, 7-5, Pietro Rossi (3.2)-Riccardo Briganti (3.3) 6-0, 2-1 e ritiro, Marco Cola (3.3)-Achille Mari (3.4) 6-3, 6-1, Andrea Tinarelli (3.2)-Davide Coffari (3.4) 6-4, 6-1, Luca De Giovanni (3.2)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-1, 6-1, Daniele Berti (3.4)-Alessandro Vavalà (3.3) 7-6, 7-5.

Nel femminile da seguire le 3.2 Emma Pigozzi e Federica Matteucci. 1° turno tabellone finale: Daniela Morigi (3.5)-Emma Ceccarelli (4.1) 6-3, 2-6, 14-12. 2° turno: Alessia Liverani (3.4)-Lara Alberighi (3.4) 6-4, 3-6, 10-7.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

RUSSI. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Ratio Consulting”. Sono 34 i giocatori al via nel torneo russiano che terrà banco fino al 9 luglio. Nel maschile sono 28 gli iscritti, si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Lombardini, Giovanni Maria Monti e Fabrizio Drei.

Si qualificano per il tabellone finale Andrea Lombardini (Tc Viserba) e Giovanni Maria Monti (Tc Marconi Forlì).

3° turno: Mirko Sarra (4.1)-Raffaele Mazzoli (4.1) 6-2, 6-2, Fabrizio Drei (4.1, n.3)-Pietro Martines (4.2) 6-2, 6-1. Turno di qualificazione: Andrea Lombardini (4.1, n.1)-Daniele Miani (4.2) 6-1 e ritiro, Giovanni Maria Monti (4.1, n.2)-Filippo Nostri (4.1) 6-3, 6-2.

Nel tabellone finale n.1 Enrico Barbini (3.2), n.2 Giacomo Gordini (3.3). Nel femminile le giocatrici da battere sono le 3.4 Irene Carpani e Lara Alberighi. Il giudice di gara è Paride Gordini, direttore di gara Fabio Tabaldi.

CESENATICO. Scatta domani il torneo nazionale Veterani organizzato dal Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico. Si tratta del torneo che prevede quattro tabelloni, Over 45-55 e 65, oltre al tabellone Lady 40 (limitato alla 3° categoria). Il torneo, diretto dal giudice di gara Marco Fucci e dal direttore di gara Chiara Magnani, terrà banco fino al 13 luglio. Sono 64 i giocatori al via, suddivisi nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 n.1 Stefano Torrisi (3.2), n.2 Filippo Maestri (3.2), n.3 Flavio Millari (3.2). Nell’Over 55 (19 iscritti) n.1 Pietro Montemaggi (3.2), n.2 Mattia Foschi (3.3), n.3 Leonardo Bertozzi (3.3), n.4 Riccardo Falcone (3.3). Nell’Over 65 si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.2 Luigi Angelo Bertaccini e Fabriano Fogliani, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono state assegnate ai 4.1 Gianni Davoli e Stefano Mambelli. Nel tabellone Lady 40 (24 iscritte) n.1 Elisabetta Zoffoli (3.4), n.2 Paola Mordini (3.4), n.3 Irene Carpani (3.4), n.4 Margaret Tonelli (n.5).