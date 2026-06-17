Tennis, avanzano i tornei Under del Laghi Forlimpopoli e dell’Up Torre Pedrera

FORLIMPOPOLI. Avanza il torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, il trofeo “Ristorante Rosa dei Venti”. Si tratta della rassegna nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via 37 giocatori nei quattro tabelloni, di cui 13 solo a livello di Under 10. Nell’Under 10 maschile semifinali per Edoardo Alessi e Pietro Morganti.
Under 9 maschile, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Gregorio Fantini 6-0, 6-0. Tabellone finale Under 10, quarti: Edoardo Alessi-Tommaso Ravaglia 3-6, 6-3, 10-4, Pietro Morganti-Elia Nanni 6-1, 6-0.
Nell’Under 12 femminile in finale Emma Curcio (Ct Cesena).
Quarti: Vittoria Ragazzini-Elisa Zoccali 6-4, 6-0. Semifinale: Emma Curcio-Agnese Casalini (n.2) 7-5, 4-6, 10-5.
Nel torneo Under 12 maschile secondo tabellone, 1° turno: Matteo Ghigi-Fabio Medri (n.1) 6-3, 3-2 e ritiro, Alessandro Frezza-Enrico Cavaliere 6-1, 6-2. Turno di qualificazione: Filippo Guerrini (n.2)-Alessandro Guidotti 7-5, 5-7, 10-2.
Il torneo terrà banco fino al 21 giugno.
Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.
RIMINI. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il torneo, diretto dal giudice di gara Stefano Zanni (direttrice di gara Isabella Telesca), terrà banco fino al 21 giugno. Sono 44 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di cui 18 solo a livello di Under 10.
Nell’Under 10 femminile in finale Matilde Rava (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) ed Emma Liera (Tennis Team Fano). Semifinali: Matilde Rava-Giulia Galan 6-1, 6-4, Emma Liera-Martina Montebelli 6-0, 6-0.
Under 10 maschile, tabellone finale, 1° turno: Ascanio Petrucci-Elia Cusano 6-3, 6-1. Quarti: Elia Pini-Edoardo Alessi 6-1, 2-6, 10-4, Francesco Di Lena-Federico Fini 6-0, 6-1, Martin Pennacchini-Davide Marchioni 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 maschile siamo al tabellone finale con le teste di serie assegnate nell’ordine a Mattia Gaggi, Andrea Magnoni, Achille Amadio e Giovanni Tomasetti.
Turno di qualificazione: Federico Cecchi-Enea Amir Donini 6-2, 1-6, 10-6.
2° turno: Fabio Medri-Davide Pagliarani 6-2, 6-1, Giovanni Genghini-Leonardo Di Marco 3-2 e ritiro, Alexandr Marchevskiy-Pietro Frisoni 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 femminile n.1 Rebecca Dall’Olio, n.2 Stefania Medeea Samoila. Quarti: Vittoria Pracucci-Matilde Montagna 6-1, 6-0.