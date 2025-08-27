Tennis: avanzano i tornei Under 14-16 del Maretennis e Under 10-12 dell’Up

BELLARIA. Da sabato si gioca sui campi del Maretennis di Bellaria il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “L’Estate Sta Finendo” che terrà banco fino al 31 agosto. Nel complesso sono 46 i giocatori impegnati nelle quattro categorie in programma. Nell’Under 14 femminile 3° turno: Chiara Grieci-Emma Morelli 6-4, 6-0.

Nell’Under 14 maschile turno di qualificazione: Francesco Camagni (n.1)-Christian Di Sabatino 6-2, 6-1, Andrea Fabbri (n.3)-Giacomo Manuzzi 6-1, 4-6, 10-3, Giacomo Forti-Giacomo Balzani (n.2) 7-5, 6-2.

Nel tabellone finale n.1 Mattia Vincenzi, n.2 Elia Naldi, n.3 Federico Sparagi. 1° turno: Leonardo Cenciarini-Gianmaria Marchi 6-1, 6-1, Giacomo Forti-Yari Mussoni 6-3, 6-4.

Nell’Under 16 maschile n.1 Riccardo Bogdan Pastrav, n.2 Federico Attanasio. 3° turno: Filippo Menzolini-Filippo Urbini 6-0, 6-3, Matteo Rossi-Paolo Duranti 6-2, 6-4. Ottavi: Lucio Argentieri-Alessio Argnani 6-1, 6-4, Giovanni Neri-Matteo Rossi 6-2, 6-3.

Under 16 femminile, semifinale: Valentina Di Nella-Maddalena Buttolo 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Nathan Zannoni.

TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis. Sono 58 i giocatori in campo nei quattro tabelloni in programma fino al 31 agosto. Tra questi sono 23 al via nei due tabelloni Under 10.

Under 10 femminile, turno di qualificazione: Lavinia Torresi-Vittoria Korneva 6-3, 6-1, Sofia Bindella-Emma Liera 6-3, 6-4.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Pietro Morganti-Ludovico Gentile 6-0, 6-0, Giosuè Gasparelli-Lluc Pragliola 6-3, 6-0.

Nell’Under 12 femminile in finale Elisabetta Pastore (n.1), la portacolori del Tc Riccione ha battuto in semifinale 7-6, 6-1 Rachele Calò.

Nel torneo Under 12 maschile (31 iscritti) 3° turno: Tommaso Semprini-Cesare Arnò 7-5, 6-4, Matteo Lotti-Pietro Frisoni 6-2, 6-1, Pietro Rovinelli-Francesco Panini 7-5, 7-6.

4° turno: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-2, Gioele Romboli-Alessandro Bernabè 6-4, 2-1 e ritiro, Andrea Magnoni-Edoardo Casadei 4-6, 6-4, 10-7.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.