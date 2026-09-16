Tennis, avanzano i tornei di Sarsina e del Maretennis

Avanza il torneo di 3° categoria maschile alla Polisportiva Circolo Contrada di Sarsina. Primo tabellone, turno di qualificazione: Tommy Filippa (4.3, n.1)-Maico Mascheri (4.5) 6-3, 6-4, Mariusz Borowski (4.4, n.3)-Fausto Rigoni (4.6) 6-0, 6-4.
Macina risultati il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis. Primo tabellone, 2° turno: Davide Carlini (4.2)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 6-0, Alessandro Giannini (4.1)-Carlo Bombardi (4.2) 6-3, 6-4, Simone Balzani (4.1)-Alberto Zattini (4.2) 6-1, 6-1, Joseph Fresegna (4.1, n.2)-Tommaso Onofri (4.3) 6-2, 6-2, Fabrizio Pucci (4.3)-Cristiano Pinna (4.1, n.4) 6-2, 6-2. Turno di qualificazione: Daniele Friguglietti (4.1, n.3)-Marco Martelli (4.1) 6-2, 6-3.