Tennis, avanzano i tornei a Bellaria e al Monti

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Primo turno: Roberto Casadei (4.2)-Nicolò Carta (4.2) 7-6, 6-1. Secondo turno: Alberto Caroni (4.2)-Alessandro Giannini (4.1, n.4) 6-3, 1-6, 10-5, Luca Vitali (4.1, n.5)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (4.2) 6-3, 6-4, Marino Masi (4.1)-Claudio Marcantoni (4.1) 7-6, 2-6, 10-5, Mario Nannucci (4.2)-Stefano Giorgetti (4.1, n.6) 1-6, 6-2, 10-6, Mauro Della Vittoria (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-1, 6-3.
Sui campi del Polisportivo Monti di Forlì va in scena il torneo di 3° categoria femminile. Secondo turno: Lucia Barbieri (4.1)-Irene Claudia Visconti (Nc) 6-3, 6-2, Martina Breviglieri (3.5)-Anita Vernice (3.5) 6-0, 6-0, Letizia Crociati (3.5)-Danila Diano (4.4) 6-1, 6-1.