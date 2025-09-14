Tennis, avanzano gli Open del Russi Sporting Club e del Centro Paradiso

RUSSI. Avanza una classica del tennis romagnolo di livello nazionale. Si tratta del torneo nazionale Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”, una rassegna maschile e femminile che terrà banco fino al 23 settembre, dotata nel complesso di un montepremi di 1450 euro.Nel maschile si qualificano per il tabellone successivo Giovanni Neri ed il maestro del Club organizzatore, Giacomo Gordini, nel femminile per Aurora Baldassarri e Sofia Talamelli.Sezione 3.5-3.3, 1° turno: Stefano Monti (3.5)-Pietro Martines (4.2) 7-5, 6-1, Paolo Duranti (4.1)-Alfredo Ravaglia (3.5) 6-2, 2-6, 10-8.Turno di qualificazione: Alan Adiel Bardi (3.3, n.4)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-3, 6-2, Giovanni Neri (3.3)-Edoardo Vincenzi (3.3, n.3) 7-5, 6-2, Giacomo Gordini (3.3, n.5)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 6-4.Nel femminile (18 al via) le principali favorite del seeding sono le 2.5 Sara Aber, Giulia Tozzola e Silvia Alletti. Nel tabellone di 3° n.1 Martina Ronconi (3.1), n.2 Emma Baldassari (3.1), nel tabellone finale n.1 Giulia Tozzola, n.2 Sara Aber. 1° turno: Aurora Baldassarri (3.3)-Giorgia Carnoli (4.4) 6-4, 6-0, Sofia Talamelli (3.3)-Giulia Nobili (3.3) 6-3, 6-4.Il giudice di gara è Paride Gordini.CESENATICO. Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci.Si qualificano per il tabellone finale Miguel Marcos Felice, Andrea Monti, Leonardo Baldoni e Federico Attanasio.Tabellone di 3°, 3° turno: Alessandro Monti (3.3)-Davide Fagioli (4.1) 6-3, 6-1.Turno di qualificazione: Alessandro Pesaresi (3.1, n.4)-Marco Cola (3.3) 6-1, 6-2, Leonardo Bartoletti (3.2, n.7)-Andrea Torri (3.4) 6-4, 6-4, Miguel Marcos Felice (3.3)-William Di Marco (3.1, n.2) 6-1, 3-6, 10-2, Andrea Monti (3.1, n.3)-Riccardo Briganti (3.3) 6-0, 6-1, Leonardo Baldoni (3.1, n.5)-Alessandro Laganà (3.4) 6-4, 6-2, Federico Attanasio (3.2, n.6)-Francesco Mazzotti (3.4) 6-1, 6-2.Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico, il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, che terrà banco fino al 21 settembre. Sono 28 i giocatori al via, di cui 16 a livello di Under 10.Turno di qualificazione Under 9: Tobias Amadori-Lluc Pragliola 6-1, 6-1, Giacomo Alesio-Federico Campana 6-3, 6-1, Mattia Zammarchi-Pietro Morganti 6-3, 6-1.Nell’Under 12 maschile n.1 Diego Gentile, n.2 Tommaso Cavassi, n.3 Gianmaria Mussoni. 1° turno: Matteo Lotti-Francesco Emilio Sanchi 6-1, 6-0, Gioele Romboli-Gabriele Battistini 6-0, 6-0. 2° turno: Patrick Balc-Diego Barchi 4-6, 7-6 (4), 10-1.