Tennis, avanzano gli Open al Tc Viserba, al Ct Cesena e al Parckin Cesenatico

VISERBA. Si giocano i match del tabellone finale nel torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli”, dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco fino al 29 agosto. Conquista il 3° turno nel main-draw Luca Butti (Tc Riccione), al 4° turno Alberto Maria Mami (Tc Riccione), Ettore Rabbito (Proietti Tennis Team) ed Enea Vinetti (Ten Sport Center).
Tabellone finale, 2° turno: Diego Zanni (2.7)-Luca Butti (2.8) 6-2, 7-6.
3° turno: Alberto Maria Mami (2.8)-Andrei Matei Ganea (3.1) 3-6, 6-1, 10-8, Ettore Rabbito (2.6)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-1, 6-4, Enea Vinetti (2.6)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-4.
Oggi quattro match a partire dalle 18, con il match-clou in serata (dalle 20.30) tra Luca Bartoli ed Enea Vinetti.
Intanto è ai nastri di partenza il tabellone a conclusione di 3° nel quale il n.1 del seeding è il 3.1 Elia Lazzeri.
CESENA. Avanza il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 30 agosto.
Conquistano il 3° turno nel tabellone finale ben quattro giocatori del Ct Cesena dopo Andrea Rondoni, vale a dire Simone Piraccini, Beniamino Savini, Marco Giangrandi e Gabriele Sgroi.
Tabellone finale, 2° turno: Andrea Rondoni (2.7)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-4, 7-5, Enea Vinetti (2.6)-Andrea Valli (2.8) 1-6, 6-3, 10-6, Simone Piraccini (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 6-0, 1-6, 10-6, Beniamino Savini (2.7)-Amedeo De Checchi (3.1) 6-2, 7-5, Marco Giangrandi (2.8)-Andrea Scazzieri (3.2) 6-2, 6-1, Gabriele Sgroi (2.7)-Andrei Matei Ganea (3.1) 6-3, 6-0, Tommaso Mengoli (2.8)-Marco Giovagnoli (2.7) 6-2, 6-3.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Simone D’Elia.
CESENATICO. Avanza il torneo nazionale Open maschile (singolare e doppio) limitato ai 2.6 organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico, dotato di un montepremi di 600 euro.
Conquistano il 6° turno nel primo tabellone Michele Riciputi, Fabrizio Pucci, Lorenzo Bertelli ed Eugenio Alessandro Vicini, nel doppio brillante esordio per la coppia di casa Terranova-Tavani.
Primo tabellone, 4° turno: Domenico Gasperini (4.4)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-0, 6-3, Gianpaolo Magnani (4.4)-Andrea Gobbi (4.5) 6-4, 6-4.
5° turno: Alberto Zattini (4.2)-Davide Ingannato (4.4) 6-2, 6-3, Leone Bertaccini (4.2)-Giovanni Bonetti (4.4) 6-1, 6-1, Michele Riciputi (4.2)-Marco Mellina Gottardo (4.3) 6-2, 6-3, Fabrizio Pucci (4.3)-Dario Ventura (4.2) 6-3, 6-2, Lorenzo Bertelli (4.2, n.3)-Andrea Ambrogetti (4.4) 6-1, 6-1, Marco Magrini (4.2, n.4)-Gianpaolo Magnani (4.4) 3-6, 6-4, 10-6, Eugenio Alessandro Vicini (4.2)-Federico Manzelli (4.4) 6-3, 6-3.
Nel doppio maschile sono 18 le coppie al via, n.1 Benedetti-Orlando, n.2 Piraccini-Rondoni, n.3 Ercolani-Manco, n.4 Butti-Mami. 1° turno: Mazzotti-Manzelli b. Muccioli-Pedrella Moroni 6-3, 6-4, Mariani-Delle Site b. Manuzzi-Kapros 6-2, 6-4, Terranova-Tavani b. Camagni-Fabbri 6-1, 6-1, Bellarmino-Ceccarelli b. Blatti-Pacchioni 6-0, 4-6, 10-7, Bardi-Nucera b. Ravera-Borghetti 6-4, 6-0.
Il torneo del “Circolino”, diretto dal giudice di gara Alessandro Terranova (direttrice di gara Rossella Mercadini), si concluderà il 6 settembre con le finali.