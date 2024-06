Tennis, avanza il torneo Super Next Gen al Tc di Riccione

Avanza spedito il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che va in scena al Tennis Club Riccione fino al 16 giugno. Si tratta di una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via. Brillano nel maschile Gioele Marconi e Marcello Breda, nel femminile avanzano Maria Bianca Bovara ed Aurora Lombardi.

Maschile, 2° turno: Alex Vincenzi - Pietro Venturini 6-1, 6-0.

3° turno: Gioele Marconi - Federico Berti 6-3, 6-4.

4° turno: Matteo Simeoni - Filippo Quadrelli 6-2, 6-1, Elia Lazzeri - Luca Lorenzi 6-3, 6-3, Sasa Notarstefano - Julian Manduchi 3-6, 6-4, 10-1, Andrea Tinarelli - James Mohamed Aratari 6-1, 6-2, Ernesto Stentella Liberati - Gabriele Badaloni 3-6, 7-6, 10-5.

6° turno: Alessandro Vavalà - Gianfilippo Falconi 4-6, 6-4, 10-5, Alessandro Pesaresi - Edoardo Belletti 6-0, 6-0, Edoardo Lindaver - Andrea Monti 6-2, 6-0, Paolo Fontanot - Alessandro Cortesi 7-5, 6-2, Marcello Breda - Alessio Argnani 6-3, 6-0.

7° turno: Edoardo Chiarvesio - Alessandro Pesaresi 7-5, 6-2.

Nel femminile 4° turno: Aurora Baldassarri (4.1) - Giulia Nobili (3.5) 6-4, 6-2, Elena Fabrizia Campi - Giulia Gualdi 6-2, 6-1, Margherita Busi - Eleonora Galeazzi 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Maria Bianca Bovara (n.2) - Margherita Busi 7-5, 6-0, Aurora Lombardi (n.3) - Elena Fabrizia Campi 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore del torneo Antonino Lo Paro.