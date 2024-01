Tennis, Australian Open: Sara Errani perde contro Storm Hunter e ora punta tutto sul doppio con Paolini per andare alle Olimpiadi

Sara Errani battuta al primo turno negli Australian Open. La massese è stata sconfitta 6-4, 6-3 dall’australiana Storm Hunter, l’attuale numero 1 al mondo di doppio che già l’aveva sconfitta in singolare nel 2021 nelle qualificazioni a Wimbledon. Poi nella conferenza stampa la massese ha rivelato di avere un grande obiettivo stagionale, il doppio alle Olimpiadi con Jasmine Paolini. «Sono felice di essere riuscita a entrare in tabellone all’ultimo momento - spiega la massese - a Canberra ero stata male e per fortuna ho avuto qualche giorno per allenarmi e tornare in forma. Questa stagione vorrei cercare di godermela, so che sono verso la fine e in base a come chiuderò la stagione deciderò se ritirarmi o continuare ancora un po’. Peccato per oggi, sapevo sarebbe stato un match difficile, avrei dovuto fare di più con il dritto ma le condizioni qui sono complicate e i campi molto veloci. Faccio fatica con il dritto, non ho il tempo per fare quello che vorrei, cambiare ritmo e alzare la palla».

La romagnola fa capire che il ritiro non è lontano, ma intanto si vuole ancora divertire con il tennis. «Me la voglio godere fino alla fine. L’obiettivo è entrare nelle prime 100, entrare nei tabelloni Slam e cercare di star bene. Ora va tutto molto più veloce e non riesco più a fare il gioco di qualche anno fa, non ho più lo stesso fisico e la stessa forza, ma cerco di migliorare nelle mie piccole cose, giorno dopo giorno. Ho obiettivi più piccoli ma ne ho ancora molti. Vorrei provare a entrare nel torneo di doppio alle Olimpiadi con la Paolini: i Giochi rappresentano una grande motivazione per me. Giocheremo insieme qui, a Linz e ogni volta che potremo».

Sorteggiato il tabellone di doppio: Bronzetti-Watson contro Wang-Yuan, Errani-Paolini contro Martins-Niculescu.