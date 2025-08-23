Tennis, Aurora Corvi batte la Vagnini e vince a Viserba

Aurora Corvi ha vinto il torneo Open femminile al Tc Viserba. La 2.4 del Tc Triestino, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale la 2.6 marchigiana Anna Pierini 5-7, 6-3, 10-4 e in finale la 2.6 di casa Greta Vagnini 4-1 e ritiro. Quest’ultima era pervenuta alla finale battendo 6-2, 2-6, 13-11 la 2.5 Mia Chiantella, testa di serie n.2.

Intanto si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile. Primo turno: Luca Butti (2.8)-Jacopo Montoneri (3.2) 6-3, 6-1, Alessandro Pesaresi (3.1)-Andrea Travaglini (2.8) 6-0, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 7-5, 4-6, 12-10, Andrea Zanuccoli (2.8)-Emanuele Ascani (3.4) 6-0, 6-2.