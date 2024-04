Tennis: Aurora Baldassarri vince il tabellone di Quarta al Villa Carpena, Gostoli e Bonetti al tabellone finale dell’Alleanza Sportiva

Entrano nel vivo sui campi del Tennis Villa Carpena le Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia che terranno banco fino al 20 aprile. All’esordio nel tabellone finale molto bene la riminese Emma Ferrini (Vt Baratof Pesaro) e la forlivese Anita Picchi, allieva della scuola agonistica Tennissimo di Cesena.

1° turno tabellone finale: Anita Bertoloni (2.6)-Valentina Melissa Merku (2.5) 7-5, 6-0, Sonia Cassani (2.5)-Emma Peretti (2.6) 6-4, 1-6, 6-4, Sveva Zerpelloni (2.5)-Marta Lombardini (2.6) 7-6 (3), 2-6, 6-3, Francesca Dell’Edera (2.5)-Silvia Alletti (2.6) 6-2, 6-1, Beatrice Vittoria Gatti (2.7)-Agnese Gentili (2.5) 4-6, 7-6 (4), 6-2, Emma Ferrini (2.5)-Laura Visintini (2.6) 6-0, 6-2, Anita Picchi (2.5)-Viola Cioffi (3.1) 3-6, 6-4, 6-3.

Il torneo di doppio Open ha raggiunto quota 24 coppie iscritte. Teste di serie assegnate nell’ordine a: Viviani-Squarcialupi, Cassani-Cavelli, Maines-Moccia, Merku-Petroni, Gubertini-Odorizzi, Monducci-Terzi, Cinquino-Cazac e Cerbo-Gatti. Già negli ottavi Motti-Delmonte. 1° turno: Tozzola-Stella b. Lodi-Dall’Aglio 6-2, 6-1, Ossani-Cavicchioli b. Bertozzi-Bentini 6-3, 6-3, Regina-Greco b. Baldassari-Fiorini 6-2, 6-2, Stagni-Rondinelli b. Donati-Fabbri 7-6 (4), 7-6 (4), Mamini-Fabbri b. Bruni Lotti-Coticoni 6-3, 6-1.

Ottavi anche per Tartari-Mondolfi e Motti-Delmonte.

Nel tabellone a conclusione di 4° successo di Aurora Baldassarri (Ct Massa), testa di serie n.1, in finale su Arianna Rosi (4.1, n.4), portacolori del Ct Reggio Emilia, per 6-0, 6-3.

Nel doppio di 4° vittoria della coppia formata da Stefania Corradini e Jessica Zini (n.2) che in finale hanno battuto Federica Tossani e Daniela Salino (n.1) per 1-6, 7-5, 10-3. Doppio, quarti: Salvi-Fabbri b. Montanari-Prisco 6-1, 6-1, Righi-Lodi b. Mezzetti-Nobili (n.3) 6-3, 6-2. Semifinali: Tossani-Salino (n.1) b. Salvi-Fabbri 6-3, 7-5, Corradini-Zini (n.2) b. Righi-Lodi n.d.

Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei.

Si avvia verso le fasi più interessanti sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione al Villa Mussolini il torneo nazionale di 4° categoria maschile che vede ai nastri di partenza ben 130 giocatori. Conquistano il 3° turno del tabellone finale, tra gli altri, Alessandro Gostoli (Ct Cerri), Andrea Bonetti (Ct Cerri), Daniele Friguglietti (Polisportiva Savignanese) e Giovanni Arcangeli (Ct Cicconetti).

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Fabio De Santis (4.3, n.1)-Alessandro De Luca (4.3) 6-0, 6-0, Giacomo Spezi (4.3, n.3)-Franco Carlini (4.3, n.16) 2-6, 6-1, 10-1, Michele Moroni (4.3, n.10)-Francesco Visino (4.3, n.9) 6-0, 6-4, Mirko Zaffini (4.3, n.11)-Gianluca Corradini (4.3, n.8) 6-2, 2-6, 11-9.

Tabellone finale, 1° turno: Lorenzo Accreman (4.2)-Filippo Quadrelli (4.3) 6-3, 6-3, Loris Volpinari (4.2)-Marco Ragnetti (4.2) 6-7, 6-0, 10-6, Alessandro Solazzi (4.2)-Federico Guerra (4.2) 6-4, 6-7, 12-10, Lorenzo Vignoli (4.2)-Jorg Pfister (4.2) 6-4, 6-2, Mario Nannucci (4.6)-Davide Pierini (4.2) 6-3, 6-1, Roberto Del Piccolo (4.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-2, 7-5.

2° turno: Andrea Saponi (4.1, n.16)-Enrico Ciotti (4.1) 7-5, 6-3, Riccardo Magnani (4.1)-Sandro Grossi (4.1) 7-5, 3-6, 10-3, Christian Nicolini (4.1)-Roberto Sanzani (4.1, n.13) 6-4, 6-1, Claudio Marcantoni (4.1)-Massimo Benvenisti (4.1) 6-2, 6-3, Davide Faoro (4.2)-Luca Canducci (4.3) 6-1, 6-0, Alberto Montagna (4.1)-Daniele Droghini (4.1) 6-4, 6-2, Alessandro Gostoli (4.1)-Enrico Maiola (4.1) 6-2, 6-3, Andrea Bonetti (4.1, n.11)-Lucio Longoni (4.1) 6-3, 6-1, Daniele Friguglietti (4.1, n.10)-Francesco Zonghetti (4.1) 4-6, 7-6, 10-7, Giovanni Arcangeli (4.2)-Federico Ferro (4.6) 6-3, 1-6, 10-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Pietro Buscherini.