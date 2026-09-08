Tennis, Assirelli, Mari, Vincenzi nei quarti a Faenza

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile conquistano i quarti Mattia Assirelli, Riccardo Porisini, Nicolò Vincenzi, Achille Mari e Luca Caprioni. Ottavi: Mattia Assirelli (4.3)-Ian Catallo (3.2, n.4) 6-0, 6-1, Riccardo Porisini (4.2)-Daniel Dario Capponi (3.2, n.5) 6-0, 6-1, Nicolò Vincenzi (3.4)-Francesco Cervellera (3.2, n.6) 3-6, 6-0, 10-6, Achille Mari (3.2, n.3)-Enrico Carnevali (3.5) 6-7, 7-6, 10-3, Luca Caprioni (3.3)-Leonardo Venturi (3.3) 2-6, 6-4, 10-8.
Nel femminile quarti per Caterina Cova, Giulia D’Altri e Miriam Samorì. Tabellone finale, 2° turno: Alessia Gullotti (3.3)-Paola Mordini (3.4) 7-5, 6-7, 10-4. Ottavi: Caterina Cova (3.3)-Giorgia Rombi (3.5) 6-4, 6-2, Giulia D’Altri (3.2)-Jana Savolt (3.3) 3-6, 6-0, 11-9, Miriam Samorì (3.3)-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-2, 6-7, 10-7.