Tennis: Asbi, Zavaglia, Faenza e Casalboni si qualificano per la fase finale del “Biagi”

Giocata domenica la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi del trofeo regionale a squadre “Rossella Biagi”, competizione riservata al settore giovanile femminile. Nel 1° girone passa l’Asbi Imola, battuto in casa 3-0 dal Tc Fidenza B. Nel 4° girone si qualificano Ct Zavaglia, Tc Faenza e Ct Casalboni. Nell’ultimo turno vittoria casalinga per 3-0 del Ct Zavaglia su Ct Casalboni. Domenica (dalle 15) la prima giornata della fase finale a tabellone con Asbi Imola-Ct Casalboni, già nei quarti Ct Zavaglia e Tc Faenza.