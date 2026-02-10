Tennis: Asbi Imola, Cesena, Pol.2000, Coriano e Riccione B si qualificano alla seconda fase del trofeo “Città di Nonantola”

La formazione della Polisportiva 2000 Cervia impegnata nel trofeo Città di Nonantola femminile
RIMINI. Conclusa la prima fase a gironi del trofeo “Città di Nonantola” femminile, il campionato regionale a squadre che vede in campo le giocatrici con classifica massima 4.1. Nel 7° girone passa il turno l’Asbi Imola che nella 3° giornata ha battuto in casa il Tc Riccione C per 3-0. Classifica: Asbi Imola 6, Tc Marfisa 4, Virtus Bologna 2, Tc Riccione C 0. Nell’8° girone si qualificano Ct Cesena e Polisportiva 2000 Cervia. Nella 3° giornata Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cesena 1-2: Elena Tarini-Clare Molari 6-2, 4-6, 10-8, Letizia Crociati-Elisabetta Dallari 7-5, 6-1, Crociati-Sbrighi b. Benati-Tarini 6-3, 6-4. Tc Riccione A-Ct Cerri 2-1: Roberta Fabbri-Claudia Montanari 6-1, 6-3, Michelle Gabellini-Mirella Mancini 5-7, 6-4, 10-6, Schiano-Fabbri b. Montanari-Gabellini 6-3, 6-2. Classifica: Ct Cesena 6, Polisportiva 2000 Cervia 4, Tc Riccione A 2, Ct Cerri 0. Nel 9° girone si qualificano per il tabellone ad eliminazione diretta Tc Coriano e Tc Riccione B. Nella terza giornata Tc Viserba-Tc Coriano 0-3: Claudia Crescentini-Nadia Gasponi 6-4, 6-3, Manuela Parri-Francesca Stefanelli 6-4, 6-4, Drudi-Pritelli b. Gasponi-Stefanelli 6-4, 1-6, 10-5. Classifica: Tc Riccione B 4, Tc Coriano 2, Tc Viserba 0.

