Tennis, arriva il Challenger “Città di Cesenatico” dal 2 all’8 febbraio

A Cesenatico torna il grande tennis: dal 2 all’8 febbraio partirà infatti il primo trofeo “Città di Cesenatico”, la “Start Romagna Cup”, un challenger atp 50 che porterà sui campi del Circolo Tennis “A. Godio” di via Magellano tennisti di alto livello. Il torneo si svolgerà nella settimana dopo la conclusione degli Australian Open - prima tappa del Grande Slam - e segna di fatto il ritorno in Europa del circuito. Il direttore del torneo sarà il brasiliano Carlos Bernardes, uno dei più importanti giudici di sedia del circuito, adesso in pensione, ma sempre attivo all’interno del circuito. Soddisfatta l’assessora Gaia Morara: «Siamo felici di questo grande evento che siamo riusciti a portare a Cesenatico con l’aiuto della regione Emilia-Romagna e di Start Romagna e la grande professionalità di Paolo Caponigri. Come amministrazione abbiamo messo in tavola un investimento importante e ringraziamo anche il nostro Circolo Tennis che si è messo subito a disposizione, intuendo le potenzialità dell’evento. Un challenger Atp 50 in quel periodo dell’anno porterà a Cesenatico atleti di altissimo livello, attirando pubblico nell’ottica di destagionalizzare gli eventi della nostra città e andare incontro agli obiettivi che ci siamo dati insieme alla DMO. Speriamo che questo sia il primo capitolo di una bella e lunga storia».