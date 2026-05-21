Tennis, Armuzzi e Piraccini al 5° turno al Forum

Avanza il torneo di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Forlì. Nel maschile conquistano il 5° turno Simone Armuzzi e Leo Piraccini. Quarto turno: Simone Armuzzi (4.3)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-4, Leo Piraccini (4.2)-Alessandro Maccaferri (4.2) 3-6, 6-2, 10-3.
Nel femminile disco verde per Elisa Battiston. Secondo turno tabellone finale: Erica Gasperoni (4.2)-Valentina Benati (4.2) 6-2, 4-6, 10-7, Luana Lanfranchi (4.2)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-2, Elisa Battiston (4.3)-Federica Galeone (4.4) 6-3, 6-0.