Tennis, Armenise e Mancini avanti a Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione il torneo femminile di 3° e 4° categoria, di singolare e doppio. Conquistano il terzo turno Alessia Armenise (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) e Mirella Mancini (Tc Riccione). Secondo turno: Cristina Cesarini (4.5)-Marcella Aluigi (4.5) 6-2, 6-0, Bianca Tomasucci (4.4)-Elena Baronciani (Nc) 6-3, 6-3, Nicole Sabatini (4.4)-Manuela Mazzanti (4.3) 6-4, 6-1, Anna Lisa Armenise (4.3)-Federica Galeone (4.5) 6-0, 1-6, 10-8.

Terzo turno: Alessia Armenise (4.3)-Fiammetta Drudi (4.3) 6-0, 6-2, Mirella Mancini (4.3)-Kamelia Bivolarska (4.3) 6-0, 6-3.

Nel doppio (14 coppie al via) n.1 Parmeggiani-Bala, n.2 Mondolfi-Dominguez Rosario, n.3 Tonelli-Frontini, n.4 Benedettini-Mancini. 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3.