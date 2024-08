Tennis, Argnani vince l’Under 16 al Valle del Rubicone, Pazzaglini, Ferrara, Sartoni e Lorenzi in semifinale al Terza di Coriano

E’ approdato alla finale sui campi del Circolo Valle del Rubicone il torneo Under 16 “Asso Forlì” che ha visto al via, nel complesso, 24 giocatori. Protagonisti del match-clou sono stati Luca Battistini (Tc Ippodromo) ed Alessio Argnani (Forum Tennis Forlì). Il titolo è andato ad Alessio Argnani che si è imposto per 6-4, 4-6, 10-6.

Quarti: Luca Battistini (n.1)-Stefano Tana 6-3, 6-3, Alessio Argnani-Francesco Benedetti 6-3, 6-4, Stefan Stanciu-Tommaso Zanzini 6-2, 4-6, 10-8, Ian Catallo (n.2)-Filippo Marcaccini 6-0, 6-4. Semifinale: Battistini-Stanciu 6-4, 1-6, 10-6, Argnani passa per il forfait del suo avversario. Le premiazioni sono state effettuate dal maestro Andrea Fabbri.

CORIANO. Alle semifinali il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Tennis Club Coriano. Conquistano un posto tra i primi quattro Francesco Pazzaglini, Iangrabriel Ferrara, Mattia Sartoni e Luca Lorenzi.

Tabellone finale, ottavi: Oscar Bisacchi (3.5)-Guido Giugliano (3.4, n.9) 6-0, 6-1, Iangabriel Ferrara (3.3, n.4)-Elia Santi (3.4, n.13) 6-2, 6-0, Luca Lorenzi (3.4, n.10)-Alberto Compagnoni (3.4) 6-2, 6-0, Francesco Pazzaglini (3.3, n.1)-Valerio Carli (3.5) 7-5, 6-2, Gianluca Vannucci (3.3, n.5)-Giammarco Vidali (3.4, n.12) 7-6, 6-0, Mattia Sartoni (3.3, n.3)-Andrea Battazza (3.4, n.14) 6-3, 6-4. Quarti anche per Riccardo Longhi (3.4, n.11). Quarti: Lorenzi-Marco Manzaroli (3.4, n.15) 6-1, 2-1 e ritiro, Sartoni-Longhi 6-1, 6-3, Ferrara-Vannucci 6-2, 6-4, Pazzaglini-Bisacchi 6-0, 7-5.

Il giudice di gara per il tabellone è Galileo Guiducci, giudice arbitro titolare Giuseppe Del Bianco.