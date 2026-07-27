Tennis, Argnani al 2° turno al Forum

Macina risultati il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi. Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Andrea Niquoziani (3.2. n.5)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-1, 6-0, Filippo Conti (3.2, n.6)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-0, 6-0, Enea Carlotti (3.1, n.3)-Enrico Barbini (3.3) 6-2, 6-2, Matteo Bezzi (3.2)-Davide Bolzoni (3.1, n.4) 6-4, 6-1, Luca Morosini (3.1, n.2)-Daniele Gaspari (3.4) 6-4, 6-1. Si qualifica anche Marco Vittori (3.3).
Tabellone 2.8-2.5, primo turno: Alessio Argnani (3.2)-Giorgio Ruggeri (2.8) 6-4, 6-2.