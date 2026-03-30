Tennis, Argentieri al 5° turno a Cesenatico

Prosegue il torneo di 3° categoria, maschile e femminile al Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano il 4° turno nel tabellone finale Luca Blatti, Simone Sanzani, Alessandro Monti e Tommaso Lombardi, al 5° turno Lucio Argentieri. Tabellone finale, terzo turno: Riccardo Delle Site (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-2, 6-3, Gabriele Pistorale (3.5)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-2, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Davide Faoro (4.1) 6-2, 6-3, Luca Blatti (3.4)-Giacomo Sgubbi (3.3) 6-0, 6-1, Simone Sanzani (3.3)-Federico Valentini (4.1) 6-3, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Federico Suzzi (3.5) 6-2, 6-0, Emanuele Celli (3.3)-Lorenzo Locatelli (3.4) 6-4, 6-1, Pietro Matteini (3.3)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-0, 6-0, Daniele Berti (3.3)-Gabriele Rondinini (3.5) 3-6, 6-3, 10-3, Riccardo Banzola (3.3)-Marco Montaguti (4.2) 6-1, 6-2, Francesco Bagli (3.4)-Emmanuele Bomba (3.3) 7-5, 7-6 (5), Mario Borghi (3.4)-Riccardo Fusconi (3.5) 6-0, 6-2, Tommaso Lombardi (3.3)-Samuel Cavallini (3.4) 7-5, 5-7, 10-8.
Quarto turno: Lucio Argentieri (3.2)-Renzo Faedi (3.4) 6-3, 7-5.
Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4°, si qualificano Anna Lisa Armenise (4.3) del Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli e Ludovica Fiorini (Tennix Training Center) che ha battuto Ludovica Fiorini (4.1, n.2)-Letizia Crociati (4.2) 6-3, 6-4.