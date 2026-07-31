Tennis: Arfellini, Fagioli e Vacca nei quarti al “Range Rover on Court” del Villa Carpena

FORLI’. Alle battute finali sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale di 3° categoria (Over 30), maschile e femminile. Si tratta di una tappa del primo circuito “Range Rover on Court 2026” che terrà banco fino al 2 agosto. Il primo che nel maschile ha conquistato i quarti è stato Matteo Arfellini, seguito da Davide Fagioli e Nicola Vacca, semifinali per Giuliano La Barba.

Ottavi: Matteo Arfellini (3.5)-Davide Donadi (4.1) 4-2, 4-1, Davide Fagioli (3.5)-Enrico Ranzi (4.3) 4-0, 4-0, Nicola Vacca (3.5)-Andrea Fabbri (4.3) 4-2, 2-4, 10-1.

Nel femminile finale per Paola Mordini (3.4), portacolori del Tc Faenza, che in semifinale ha beneficiato del forfait di Beatrice Ficociello (3.4, n.2).

Il giudice di gara è Giovanni Pacchioni, direttrice di gara Sara Pretolesi.