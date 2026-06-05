Tennis, Arduini-Fabbri la finale al Cerri

E’ al rush finale sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 16, maschile e femminile. Nel femminile finale tra Virginia Arduini (Tc Riccione), testa di serie n.1, e Bianca Fabbri (Ct Cerri). Semifinale: Bianca Fabbri-Giulia Dell’Aquila 2-6, 6-3, 10-4. Nel maschile quarti (in programma oggi dalle 15) per Pietro Reggiani e Nicolò Della Chiara. Ottavi: Pietro Reggiani-Alessandro Rivola 3-6, 7-5, 12-10, Nicolò Della Chiara-Alessandro Mainardi 6-0, 6-1.

Intanto da oggi parte, sempre sui campi del Ct Cerri, il torneo di 3° categoria maschile. Si parte con la sezione intermedia fino ai 3.5, che propone come teste di serie i 3.5 Alfonso Orazi, Giovanni Gentiletti, Paolo Gori, Juri Gabellini, Matteo Silvagni, Andrea Battazza, Marco Tonti e Andrea Lombardini. Nel tabellone finali i favoriti sono il 3.1 Pietro Spezi, che gioca sui campi di casa, e i 3.2 Vincenzo D’Alise, Michele Tonti e Davide Bolzoni.