Tennis: Aratari, Filippi e Bartoli al tabellone finale delle Prequalificazioni Ibi al Matchball Firenze

FIRENZE. Il Matchball di Firenze ospita il torneo di singolare e doppio maschile e femminile (23.000 euro di montepremi), le prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia, con diversi romagnoli al via. Nel femminile in campo la 2.3 riminese Marta Lombardini, la 2.5 sammarinese Silvia Alletti e le 2.6 Sandy Mamini, Giulia Tozzola, Crystal Aratari e Camilla Fabbri. Si qualifica per il tabellone finale Crystal Aratari (Ct Massa).

Seconda sezione, 2° turno: Caterina Pantoli (2.8)-Allegra Mondo (2.7) 6-3, 6-3, Ilaria Rondinelli (2.7)-Alessia Mazzoni (2.7) 6-4, 6-1. Turno di qualificazione: Iris Tabanelli (2.6, n.1)-Aurora Fabbri (3.1) 7-5, 6-2, Ludovica Mazzucchelli (2.7)-Sandy Mamini (2.6, n.16) 4-6, 7-5, 6-0, Crystal Aratari (2.6, n.22)-Eleonora Beduini (2.7) 6-2, 6-2.

Nel maschile in campo Francesco Giorgetti (2.4), Jacopo Antonelli (2.5), Nicola Ravaioli (2.5), Pietro Augusto Bonivento (2.5) e Jacopo Emanuele Riccardi (2.5), si qualificano per il tabellone finale Tommaso Filippi e Luca Bartoli.

2° turno della seconda sezione: Andrea Rondoni (2.6, n.13)-Alessandro Dei (3.1) 6-3, 4-3 e ritiro, Fabio Leonardi (2.6)-Claudio Paolini (2.7) 6-0, 6-1, Matteo Mucciarella (2.7)-Matteo Trombini (2.6) 2-6, 6-1, 6-2. Turno di qualificazione: Tommaso Filippi (2.6, n.15)-Matteo Bruscaglioni (2.7) 7-6, 6-1, Luca Bartoli (2.6)-Lapo Marianelli (2.6, n.32) 6-2, 4-6, 7-5.