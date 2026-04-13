Tennis, Aratari e Mamini avanti al Carpena

Entra nella fase clou sui campi del Villa Carpena il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali d’Italia. Avanzano nel tabellone finale due giovani romagnole, Crystal Aratari (Ct Massa) e Sandy Mamini (San Marino Tennis Club).
Primo turno: Francesca Terzi (2.6)-Agnese Stagni (2.5) 6-0, 6-1, Martina Tognon (2.5)-Francesca Galli (2.6) 2-6, 6-2, 7-5, Vittoria Modesti (2.5)-Maria Vittoria Ranieri (2.7) 6-2, 6-0, Carlotta Bassotti (2.6)-Viola Severi (2.5) 6-3, 6-2, Crystal Aratari (2.5)-Camilla Fabbri (2.5) 6-2, 6-4, Ginevra Batti (2.5)-Allegra Fiorani (2.5) 6-3, 6-3, Sandy Mamini (2.6)-Diana Rolli (2.5) 2-6, 6-1, 6-3, Gloria De Santis (2.6)-Isotta Aprile (2.5) 6-2, 6-1, Clarissa Gai (2.5)-Ludovica Di Sauro (2.5) 6-0, 6-4, Victoria Zenato (2.6)-Ilaria Rondinelli (2.5) 6-3, 6-3, Camilla Montenet (2.5)-Bianca Baroglio (2.6) 7-6 (0), 6-0.
Tabellone di doppio, primo turno: De Magistris-Mariani b. Vanni-Cova 6-0, 6-0, Baldassarri-Baldassari b. Turrini Merli-Guermandi 6-4, 6-2, Chierici-Nobili b. Morigi-Cavassi 6-0, 6-3, Baldazzi-Cecchini b. Russo-Tessore 6-2, 6-2.
Al via anche il tabellone di chiusura di 3°. Secondo turno: Elena Peterlini (4.1)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-4, 6-3, Antonia Iezzi (4.2)-Melania Vancini (4.1) 3-0 e ritiro. Doppio, quarti: Rosi-Boni (n.2) b. Laghi-Ravaglia 6-3, 7-5. Breviglieri-Morelli b. Salvi-Fabbri 3-6, 6-3, 10-6.