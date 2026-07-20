Tennis, Antonelli, Pellegrini, Del Gobbi al 3° turno all’Up

Avanza il torneo di 3° al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Tabellone finale, 1° turno: Matteo Ciccarelli (3.5)-Pasquale Pio Rinaldi (Nc) 6-1, 6-1, Fabio Nicolella (3.5)-Marco Balzani (4.1) 6-1, 6-1, Fabio De Santis (4.1)-Francesco Mazza (3.5) 2-6, 7-5, 10-6, Alessandro Rivola (3.5)-Alessandro Giannini (4.1) 6-4, 6-4, Mirko Giardi (3.5)-Villiam Ricci (3.5) 3-6, 6-1, 10-4.
Secondo turno: Gianluca Vannucci (3.4, n.11)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-1, 6-2, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Davide Faoro (3.5) 7-5, 6-4, Fabio Righetti (3.4, n.10)-Stefano Vellucci (3.5) 6-0, 6-2, Mauro Antonelli (3.5)-Federico Passerini (3.4, n.7) 6-4, 6-2, Daniel Pellegrini (3.5)-Marco Montaguti (3.5) 7-5, 6-1.