Tennis, Antonelli e Spircu nei quarti a Cattolica

E’ ormai al rush finale il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Tabellone finale, ottavi: Daniel Tonucci (2.6)-Fabio Leonardi (2.4, n.1) 7-5, 6-4, Noah Canonico (2.4, n.4)-Davide Brunetti (2.6) 6-3, 6-3, Gianmarco Cartocci (2.5, n.5)-Alessio Balestrieri (2.7) 6-2, 6-2, Jacopo Antonelli (2.4, n.3)-Giovanni Femia (2.6) 6-2, 6-1, Francesco Cartocci (2.5, n.7)-Federico Baldinini (2.7) 6-2, 6-1, Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.2)-Federico Strocchi (2.6) 6-0, 6-0.
Nel femminile approdano agli ottavi la cattolichina Rachele Franchini e Maria Bianca Bovara (Tc Viserba). Ottavi: Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.4)-Lisa Pierini (2.8) 6-1, 6-0. Quarti di finale per Viola Amati (2.7).