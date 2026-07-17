Tennis, Antonelli e Spircu in semifinale al Cerri

Entra nella fase clou al Ct Cerri di Cattolica il torneo nazionale Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Nel torneo maschile volano in semifinale due giocatori che si allenano alla Galimberti Tennis Academy, il riccionese Jacopo Antonelli e il cattolichino Dennis Ciprian Spircu. Quarti: Jacopo Antonelli (2.4, n.4)-Luigi Valletta (2.4, n.5) 6-2, 6-7, 10-4, Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.6)-Noah Canonico (2.4, n.3) 6-0, 4-6, 10-5.
Nel femminile semifinali per Agnese Stagni (Tc Ippodromo), finale per Azzurra Cremonini (Società Canottieri Casale). Quarti: Emma Valletta (2.4, n.1)-Virginia Proietti (2.5, n.8) 5-7, 6-2, 10-5, Agnese Stagni (2.5, n.4)-Arianna Ovarelli (2.5, n.5) 6-2, 6-1. Semifinale: Azzurra Cremonini (2.4, n.3)-Margherita Serena Paris (2.4, n.2) 7-5, 6-2.