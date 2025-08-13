Tennis, Anna Pierini vince il trofeo “Mutina” al Ct Venustas

IGEA MARINA. Anna Pierini vince il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo “Mutina” dotato di 1000 euro di montepremi. Nella finale giocata questa sera davanti ad una bella cornice di pubblico la 2.6 marchigiana portacolori della Coopesaro Tennis, ma che si allena al Tennis Team Fano, ha battuto 7-5, 6-2 la 2.5 Silvia Alletti (San Marino Tennis Club), testa di serie n.2. Primo set piuttosto equilibrato, poi la giocatrice pesarese ha preso il largo. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli, al termine le premiazioni effettuate dal responsabile di Mutina, Alberto Bevini, e dalla presidente del Circolo Elisa Vandi.

Intanto da sabato si gioca sui campi del Circolo Tennis Venustas il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Notevole l’adesione, sono ben 112 gli iscritti, si parte con il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Federico Melli, Federico Lucchini, Ciro Donnarumma, Mattia Baschetti, Davide Pierini, Gianmarco Palumbo, Alessandro Gostoli, Giuseppe Falconi, Adriano Amadio, Gianluca Corradini, Paolo Briolini, Alessandro Bernardi e Francesco Maestri. I big del tabellone finale sono certamente i 3.1 Massimiliano Zamagni, Enea Carlotti e Federico Bolognesi, seguiti dai 3.2 Alessandro Cortesi, Gianfilippo Falconi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari, Lorenzo Neri, Jacopo Montoneri, Luca Amati, Emanuele Bonfatti e Federico Attanasio.

Primo tabellone, 2° turno: Gabriele Ricci (4.5)-Ettore Torreggiani (4.5) 6-3, 7-6 (2), Marco Magrini (4.4)-Alessandro Valentini (4.4) 1-6, 6-2, 10-5, Fabio Montebelli (4.4)-Manuel Masia (4.4) 6-3, 6-0, Alessandro Vitali (Nc)-Severino Brocca (4.5) 6-2, 6-4. 3° turno: Luca Vitali (4.3)-Lorenzo Moretti (4.5) 6-2, 6-4, Andrea Donini (4.6)-Michele Moroni (4.2) 7-6 (4), 7-5, Lorenzo Scarpellini (4.2)-Marco Sartini (4.4) 6-2, 6-1, Marco Vitali (4.4)-Martin Gamero Mariano (4.2) 4-6, 6-3, 10-4, Paolo Bernardini (4.2)-Pietro Sodani (4.4) 6-3, 6-3, Giovanni Carboni (4.2)-Samuele Cardinali (4.3) 6-4, 6-1, Alessandro Giannini (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 7-6 (1), 6-0, Fabio Sartori (4.2)-Marco Fuschillo (4.3) 6-1, 6-2.