Tennis: Anna Pierini in semifinale all’Open di San Marino, gli Under 16 al Tc Coriano

SAN MARINO. Avanza il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. La prima a raggiungere le semifinali è stata Anna Pierini (Coopesaro Tennis), quarti per Viola Amati (Tc Viserba), Matilde Morri (Ct Rimini), autrice di un bel “positivo”, e la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) che sta entrando in clima Billie Jean King Cup che si svolgerà proprio a San Marino dal 15 al 21 giugno.

Tabellone finale, ottavi: Maria Bianca Bovara (2.7)-Alice Rossi (2.8) 6-2, 6-1, Viola Amati (2.7)-Sandy Mamini (2.6) 6-4, 6-2, Matilde Morri (2.8)-Beatrice Bruni Lotti (2.6) 6-4, 6-7, 10-8, Serena Pellandra (2.7)-Vittoria Muratori (2.7) 6-1, 6-4. Quarti: Anna Pierini (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Michele Moretti, il direttore di gara è Cristian Pucci.

CORIANO. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che vede al via 61 giocatori. Nel maschile sono 45 gli iscritti, sezione di 4°, turno di qualificazione: Emanuele Battistini (n.1)-Leonardo Giuliani 6-0, 6-2, Luca Calzini-Vittorio Patrignani (n.3) 6-1, 6-4, Pietro Fabbri-Giovanni Bandini (n.4) 3-6, 6-4, 10-6. Si qualifica anche Leonardo Pedrella Moroni.

Nel femminile le favorite del seeding sono nell’ordine Petra Salvi, Beatrice Zamboni, Elisabetta Pastore e Waleska Lusini. 2° turno: Elena Stella-Giulia Magnani 6-0, 6-1. 3° turno: Giulia Dell’Aquila-Greta Zannini 6-0, 6-1, Elena Stella-Chiara Grieci 6-0, 6-1. Ottavi: Anna Gennari-Camilla Brolli 6-7, 6-3, 10-4.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio.