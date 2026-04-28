Tennis: Anna Pierini in semifinale all’Open di San Marino, gli Under 16 al Tc Coriano

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Serena Pellandra
Serena Pellandra

SAN MARINO. Avanza il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. La prima a raggiungere le semifinali è stata Anna Pierini (Coopesaro Tennis), quarti per Viola Amati (Tc Viserba), Matilde Morri (Ct Rimini), autrice di un bel “positivo”, e la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) che sta entrando in clima Billie Jean King Cup che si svolgerà proprio a San Marino dal 15 al 21 giugno.

Tabellone finale, ottavi: Maria Bianca Bovara (2.7)-Alice Rossi (2.8) 6-2, 6-1, Viola Amati (2.7)-Sandy Mamini (2.6) 6-4, 6-2, Matilde Morri (2.8)-Beatrice Bruni Lotti (2.6) 6-4, 6-7, 10-8, Serena Pellandra (2.7)-Vittoria Muratori (2.7) 6-1, 6-4. Quarti: Anna Pierini (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Michele Moretti, il direttore di gara è Cristian Pucci.

CORIANO. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che vede al via 61 giocatori. Nel maschile sono 45 gli iscritti, sezione di 4°, turno di qualificazione: Emanuele Battistini (n.1)-Leonardo Giuliani 6-0, 6-2, Luca Calzini-Vittorio Patrignani (n.3) 6-1, 6-4, Pietro Fabbri-Giovanni Bandini (n.4) 3-6, 6-4, 10-6. Si qualifica anche Leonardo Pedrella Moroni.

Nel femminile le favorite del seeding sono nell’ordine Petra Salvi, Beatrice Zamboni, Elisabetta Pastore e Waleska Lusini. 2° turno: Elena Stella-Giulia Magnani 6-0, 6-1. 3° turno: Giulia Dell’Aquila-Greta Zannini 6-0, 6-1, Elena Stella-Chiara Grieci 6-0, 6-1. Ottavi: Anna Gennari-Camilla Brolli 6-7, 6-3, 10-4.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio.

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