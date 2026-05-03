Tennis, Anna Pierini e Silvia Alletti in finale all’Open di San Marino

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Silvia Alletti
Silvia Alletti

SAN MARINO. Al gran finale il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. Protagoniste del match-clou sono Anna Pierini (Coopesaro Tennis) e Silvia Alletti (San Marino Tennis Club). L’atto conclusivo è previsto per domani (lunedì) alla 15.

Quarti: Anna Pierini (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-5, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.3) 6-3, 6-4, Viola Amati (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-1, 6-2. Semifinali: Silvia Alletti (2.4, n.1)-Viola Amati (2.7) 6-2, 6-3, Pierini-Pellandra 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Michele Moretti, il direttore di gara è Cristian Pucci.

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