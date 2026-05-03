Tennis, Anna Pierini e Silvia Alletti in finale all’Open di San Marino

SAN MARINO. Al gran finale il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. Protagoniste del match-clou sono Anna Pierini (Coopesaro Tennis) e Silvia Alletti (San Marino Tennis Club). L’atto conclusivo è previsto per domani (lunedì) alla 15.

Quarti: Anna Pierini (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-5, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.3) 6-3, 6-4, Viola Amati (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-1, 6-2. Semifinali: Silvia Alletti (2.4, n.1)-Viola Amati (2.7) 6-2, 6-3, Pierini-Pellandra 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Michele Moretti, il direttore di gara è Cristian Pucci.