Tennis, Anna Pierini e Serena Pellandra in semifinale all’Open di San Marino

SAN MARINO. Avanza il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro.
La prima a raggiungere le semifinali è stata Anna Pierini (Coopesaro Tennis), seguita dalla sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) che sta entrando in clima Billie Jean King Cup che si svolgerà proprio a San Marino dal 15 al 21 giugno, autrice nei quarti del successo nel derby giovanile su Ilaria Rondinelli.
Tabellone finale, ottavi: Maria Bianca Bovara (2.7)-Alice Rossi (2.8) 6-2, 6-1, Viola Amati (2.7)-Sandy Mamini (2.6) 6-4, 6-2, Matilde Morri (2.8)-Beatrice Bruni Lotti (2.6) 6-4, 6-7, 10-8. Quarti: Anna Pierini (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-5, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.3) 6-3, 6-4.
Il giudice di gara è Michele Moretti, il direttore di gara è Cristian Pucci.