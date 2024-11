Tennis, Anna Foschini al Master del “Road to Torino”

Anna Foschini vivrà nei prossimi giorni un’importante avventura tennistica, la partecipazione al Master del Circuito Road to Torino, certamente una delle più importanti della sua giovanissima carriera dopo i campionati italiani Under 11 dove è approdata agli ottavi di finale. La giovanissima ravennate si è qualificata per il Master Under 11, che si svolgerà a Grugliasco, in contemporanea alle Atp Nitto Finals a Torino. La romagnola, seguita in questa trasferta piemontese dal preparatore Francesco Rametta, si è qualificata per il singolare. “Ho giocato le due tappe di qualificazione – dice Anna da Torino – la prima a Reggio Emilia, la seconda a Forlì, in entrambe ho fatto finale in singolare e vittoria in doppio con Gaia Serra Zanetti. Sarà sicuramente una bella esperienza”.

Nell’Under 11 femminile Anna Foschini è la testa di serie n.5 e fa il suo esordio lunedì direttamente al 2° turno contro la vincente tra Camilla Dalmasso e Stefania Pedemonte. “Gioco a tennis da quando avevo quattro anni e mezzo, prima a Tennix e poi al Ct Zavaglia da due anni”. Anna Foschini è seguita dallo staff tecnico del Ct Zavaglia, che comprende il tecnico nazionale Omar Urbinati, i maestri Ronnj Capra, Dario Sciortino, ed i preparatori Francesco Rametta e Lorenzo Spadoni. “Sarebbe molto bello arrivare in finale, io punto alla semifinale, poi quello che viene è ottimo” dice Anna Foschini prima di fare il suo primo allenamento a Grugliasco.