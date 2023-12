Tennis, Anita Picchi brilla all’Open di Carpi

Ottimi risultati, finale per Anita Picchi nell’Open femminile, semifinale per Marco Giovagnoli nel tabellone Under nell’ambito dei tornei Open del Circolo Carpi Sport. Nel tabellone Under 14 il riminese Marco Giovagnoli, allievo della Ravenna Tennis Academy, era accreditato della seconda testa di serie: ha battuto nei quarti Giacomo Leone Setti per 4-3, 4-1 prima di cedere 4-2, 4-1 a Diego Cencini. Nel 4° Open femminile “Transtir” la 2.5 Anita Picchi, testa di serie n.2, ha battuto nei quarti la 2.8 Arianna Galeazzi per 4-2, 4-0, in semifinale l’allieva di Tennissimo al Tc Ippodromo ha battuto la 2.7 riminese Elisa Pari (Tc Riccione) per 3-5, 5-4, 11-9. Per la romagnola finalissima contro la 2.3 Valeria Muratori (n.1) e sconfitta per 4-1, 4-1 per la romagnola.