Tennis, Anita Amadio pigliatutto a Riccione

Alle battute finali sui campi del Tc Riccione le pre-qualificazioni di 4° femminili con destinazione finale il Master che si terrà al Foro Italico in contemporanea ai prossimi Internazionali d’Italia. Nel singolare successo di Anita Amadio in finale su Valentina Baldinini, nel derby del Tc Riccione, per 6-0, 6-2. Quarti: Anita Amadio (4.1, n.3)-Francesca Stefanelli (4.3) 7-5, 6-3, Camilla Brolli (4.1, n.1)-Federica Bartolini (4.4) 5-7, 6-2, 11-9, Valentina Baldinini (4.4)-Claudia Crescentini (4.1) 6-4, 6-1, Roberta Fabbri (4.1, n.2)-Francesca Sistu (4.3) 6-2, 6-1. Semifinali: Amadio-Fabbri 6-4, 6-2, Baldinini-Brolli 6-4, 7-5. Nel doppio successo della coppia formata da Anita Amadio e Valentina Zavaglia in finale su Adise D’Erasmo ed Emanuela Marchetti per 6-2, 6-2. Semifinali: Amadio-Zavaglia (n.1) b. Leporale-Fantini 6-0, 6-2, D’Erasmo-Marchetti b. Brolli-Corbelli (n.2) 6-4, 6-1.