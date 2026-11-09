Tennis, Angelini avanza a Hersonissos, stop per Forti

Lorenzo Angelini si qualifica, Francesco Forti esce invece all’esordio nel tabellone principale del Challenger Atp 50 greco di Hersonissos (56.700 euro, cemento outdoor). Il cesenaticense è stato sconfitto 6-3, 6-2 all’esordio da Massimo Giunta, domani in campo Carlo Alberto Caniato contro il belga Gilles Arnaud Bailly. Come detto supera le qualificazioni, entrando nel tabellone principale, Lorenzo Angelini (n.7) che prima ha battuto 7-6 (3) e ritiro il greco Petros Tsitsipas, fratello di Stefanos, poi nel turno finale l’ucraino Vladyslav Orlov 7-6 (3), 6-2. Ora per il romagnolo c’è il francese Robin Bertrand.