Al via sui campi del Circolo Sport in Riviera di Ravenna il torneo Under 14, maschile e femminile, il trofeo Heroe’s. Nel femminile successo di Angelica Bonetti. La testa di serie n.1 ha battuto in finale Flora Zanzi 6-3, 6-0 nel derby di Tennix Training Center. Under 14 maschile, quarti: Filippo Bellotto-Edoardo Losole 1-6, 6-3, 10-7, Dante Terzi (n.2)-Tommaso Ricci 6-0, 6-1. Semifinali anche per Tommaso Pilati.