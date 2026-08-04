Tennis: Andrea Travaglini, Andrea Briolini, Massimo Feriozzi e Jessica Barbieri vincono il torneo Veterani e Ladies del Ct Rimini / GALLERY

RIMINI. Sui campi del Circolo Tennis Rimini è andato in scena il torneo nazionale Veterani e Ladies, concluso domenica con le finali. Nel complesso sono stati 51 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 successo di Andrea Travaglini, Il 3.1 portacolori della Virtus Bologna, testa di serie n.1, ha battuto in finale il 3.5 Marco Bernardini (Tc Coriano) per 6-0, 1-0 e ritiro.

Nell’Over 55 vittoria sui campi di casa di Andrea Briolini. Il 3.4 del Ct Rimini ha battuto in finale il compagno di Club Leonardo Bertozzi (3.4) per 6-3, 7-6 (2).

Semifinali: Briolini-Pietro Montemaggi (3.3, n.3) 3-6, 6-1, 10-1, Bertozzi-Maurizio Baroni Redeghieri (4.1) 6-3, 6-3.

Nel tabellone Over 65 si è imposto il n.1 del seeding, il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che in finale ha sconfitto 6-0, 6-1 il 4.2 Maurizio Maestri (Progetto Sportivo Ssd).

Tra le Ladies 40 (limitato alle 3.1) facile vittoria della n.1 Jessica Barbieri (3.3), portacolori del Tc Viserba, che in finale ha battuto 6-0, 6-0 la n.2 Giuliana Brunetti (3.3) del Tennis Team Senigallia. Semifinali: Barbieri-Luana Lanfranchi (4.1) 6-1, 6-1, Brunetti-Margarita Rosario Dominguez (3.4) 2-6, 7-6 (5), 10-7.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.