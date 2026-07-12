Tennis, Andrea Niquoziani e Ludovica Fiorini vincono il Terza del Tennis Training Center Porto Fuori

RAVENNA. Alle battute finali sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile finale tra il 3.2 Andrea Niquoziani (Ct Cesena) ed Achille Mari (Tennix Training Center). Successo nel match-clou di Niquoziani per 3-6, 6-2, 10-5.

Quarti: Filippo Flamigni (3.2, n.4)-Alessandro Casadei (3.3) 5-7, 6-1, 10-7, Giovanni Gallotti (3.3)-Alessio Argnani (3.2, n.3) 7-6, 6-4, Achille Mari (3.2, n.2)-Rocco Albini (3.3) 6-1, 6-0. Semifinali: Niquoziani-Flamigni 6-3, 6-3, Mari-Gallotti 6-0, 6-2.

Nel femminile in finale derby di Tennix Training Center tra la 3.2 Ludovica Fiorini (Tennix Training Center), che in semifinale ha beneficiato del ritiro di Federica Matteucci (3.1, n.1), e la 3.1 Angelica Bonetti, testa di serie n.2, che in semifinale ha battuto 6-3, 6-2 Giulia Nobili. Vittoria in finale per Ludovica Fiorini per 6-2, 7-6 (5).

Quarti: Giulia Nobili (3.2)-Lara Alberighi (3.4) 6-2, 6-3.

Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Enrico Fiorini (direttore di gara Mattia Amadori).