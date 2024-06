Tennis: Andrea Merli vince l’Open del Tc Coriano, a Cesare Andrea Castellani il Quarta dell’Alleanza Sportiva

CORIANO. Andrea Merli profeta in patria. Il maestro del Tc Coriano ha vinto il torneo nazionale Open maschile (limitato ai 2.5) organizzato dal suo Circolo, il trofeo “Banca Malatestiana”. In una finale giocata davanti ad una bella cornice di pubblico Merli ha battuto 6-4, 1-6, 10-7 il 2.5 Diego Zanni, portacolori del Tc Viserba. In semifinale Diego Zanni ha battuto 6-3, 6-3 Tommaso Filippi 6-3, 6-3, mentre Andrea Merli ha sconfitto Sevan Bottari per 7-5, 6-0.

Il primo a raggiungere le semifinali è stato il 2.7 forlivese Tommaso Filippi (Forum Tennis Forlì) che nella parte alta del tabellone ha beneficiato del forfait del 2.5 Gabriele Volpi, testa di serie n.1. Poi in semifinale sono approdati anche Diego Zanni (Tc Viserba), che si è imposto su Alessandro Fiocchi, Sevan Bottari, allievo del Ten Sport Pinarella e nella parte bassa del tabellone Andrea Merli. Ottavi: Diego Zanni (2.5, n.4)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-4, 6-1, Manuel Mariotti (2.6)-Diego Sabattini (2.5, n.6) 6-3, 6-3, Sevan Bottari (2.5, n.3)-Leonardo Sanchioni (2.8) 6-3, 6-3, Andrea Merli (2.8)-Luca Bartoli (2.6) 7-5, 6-2. Quarti: Sevan Bottari-Manuel Mariotti 5-7, 6-3, 11-9, Andrea Merli-Nicola Ravaioli (2.5, n.2) 6-4, 6-4, Diego Zanni-Alessandro Fiocchi 6-3, 6-1. Il torneo era dotato di 1400 euro di montepremi ed è stato diretto dal giudice di gara per il tabellone Galileo Guiducci, mentre il giudice di gara per il torneo è stato Giuseppe Del Bianco, direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.

RICCIONE. Cesare Andrea Castellani si aggiudica il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Villa Mussolini. Protagonisti del match-clou, venerdì sera, Francesco Mazzotti (Ct Parckin Cesenatico) e Cesare Andrea Castellani (Ct Gubbio). Vince Castellani con un netto 6-2, 6-2 rimarcando una superiorità palesata per tutta la settimana.

Tabellone finale, quarti: Cesare Andrea Castellani (4.3, n.1)-Gianmarco Gianni (4.5) 6-1, 6-1, Luca Roberti (4.3)-Maurizio Bologna (4.5) 6-1, 6-0, Francesco Mazzotti (4.3)-Michele Faetanini (4.4) 6-2, 6-0, Cristian Achilli (4.3, n.2)-Francesco Bianchi (4.6) 6-4, 6-4. Semifinali: Mazzotti passa per rinuncia dell’avversario, Castellani-Roberti 6-1, 6-4.

Il giudice di gara per il tabellone è stato Paolo Calbi, il giudice di gara per il torneo Antonia Barnabè, direttore di gara Pietro Buscherini.