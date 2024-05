Tennis, Andrea Melandri vince la “Acropolis Cup” Over 55 ad Atene

Andrea Melandri sempre più protagonista nell’ITF World Masters Tour (la nuova denominazione del Senior Tour). Il portacolori del Russi Sporting Club, di cui è anche fondatore e dirigente, dopo la finale raggiunta a fine aprile sul cemento di Larnaca (Cipro) ha centrato il bersaglio grosso in categoria Over 55 nella 35ª “Acropolis Cup”, torneo MT400 andato in scena sui campi in terra battuta di Atene. Il tennista romagnolo ha ancora una volta approfittato di una trasferta di lavoro per concedersi un’altra apparizione nel circuito internazionale veterani oltre confine, togliendosi davvero una bella soddisfazione. Nella capitale greca (dove lo scorso anno si era piazzato in finale) il tennista romagnolo ha saputo rispettare sino in fondo il ruolo di prima testa di serie: Melandri ha debuttato al 2° turno piegando 6-0 1-6 10-2 il tedesco di origini elleniche Joern Sideras, nei quarti si è sbarazzato per 6-1 6-0 del greco Spyros Tsouxlaris, in semifinale ha regolato per 7-5 7-6(3) l’altro padrone di casa Sakis Karamitrousis, per chiudere in bellezza il suo percorso netto con il doppio “bagel” inflitto al greco Paraskevas Strigkos nell’atto conclusivo.

“E’ stata davvero una splendida settimana, in una cornice davvero prestigiosa e che come tipologia di club ricorda Monte-Carlo – sottolinea il russiano – Il match più duro è stato proprio quello d’esordio con Sideras, che aveva vinto il torneo di Skiatos, direi una sorta di finale anticipata, poi passato quell’ostacolo sono andato in crescendo fino al titolo, confermando il feeling che ho con questo torneo visto che dodici mesi fa era stato finalista. E devo ammettere che è stato gratificante essere premiato da Fotis Vazeos, ex giocatore e tecnico della nazionale di Coppa Davis ellenica”.

Grazie ai punti raccolti con questo successo Melandri si è portato per la prima volta al numero 115 del ranking internazionale Over 55 e vede sempre più vicino ormai il fatidico ingresso nella Top 100, ulteriore soddisfazione personale non da poco.

Intanto entra sempre più nel vivo, sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club, il Trofeo Bentasol, torneo nazionale di 4ª categoria maschile che ha visto iscritti ben 65 giocatori (giudice arbitro Paride Gordini, direttore di gara Riccardo Cicinelli) e si concluderà nei primi giorni della prossima settimana. Stanno infatti per entrare in scena nel tabellone finale le teste di serie: nell’ordine i 4.1 Manuel Montefiori, Luca Continelli, Antonio Luciani (tesserato per il circolo organizzatore, come i 4.2 Pietro Martines e Daniele Mazzotti ancora in corsa), Fabrizio Pucci, Alessandro Pecorari, Nicolò Tronconi, Raffaele Mazzoli, Fabrizio Romagnoli, Giuseppe Falconi, Andrea Commellini e Luigi Angelo Bertaccini.

3° turno: Andrea Gollini (4.3)-Claudio Moni (4.5) 6-1, 6-2, Giovanni Sgarbi (4.3)-Giacomo Fossi (4.4) 1-6, 6-4, 6-0, Fabio Nildi (4.4)-Gerardo Lamattina (4.3) 6-1, 6-2, Stefano Piani (4.4)-Gianni Montanari (4.5) 6-3, 6-1, Francesco Soprani (4.6)-Federico Crisafulli (4.4) 6-1, 6-1, Marco Dal Monte (4.5)-Federico Camporesi (4.4) 6-1, 6-2.

4° turno: Carlo Bega (4.2)-Matteo Albini (4.2) 2-6, 6-3, 7-6, Paolo Ranzi (4.2)-Fabio Altadonna (4.2) 6-2, 7-6, Fabio Nildi (4.4)-Daniele Miani (4.2) 6-2 ritiro, Stefano Piani (4.4)-Luca Devincenzi (4.3) 6-1 7-5, Giovanni Sgarbi (4.3)-Gabriele Minichini (4.4) 6-4 7-6.

5° turno: Andrea Gollini (4.3)-Fabrizio Romagnoli (4.1) 6-2 6-2.