Tennis, ancora un Rodeo a Cesenatico

Secondo torneo stagionale e secondo Rodeo per il Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Dopo quello di 3° categoria, ecco che da oggi a domenica andrà in scena il Rodeo di 4° che vede al via 33 giocatori nel singolare maschile e 11 nel femminile. Nel maschile si parte con la prima sezione che vede nel ruolo di teste di serie i 4.5 Gianpietro Domeniconi, Edoardo Maltoni, il 4.6 Robertino Neri e l’Nc Dario Ventura, nel tabellone finale teste di serie nell’ordine ai 4.1 Davide Sgarzi, Michelangelo Mami, Alex Andrea Ravara, Christian Giacalone e Maurizio Maestri. Nel femminile (11 al via) la prima sezione è guidata dalla 4.6 Anastasia Lugaresi, quella finale nell’ordine dalle 4.1 Viola Cuppini ed Emma Ceccarelli.