Tennis, anche Arianna Maltese in semifinale al Cacciari

Avanza verso le battute finali il torneo di pre-qualificazione provinciale femminile di 4° categoria al Ct Cacciari di Imola. Arianna Maltese (Ct Cacciari) raggiunge le compagne di squadra Sofia Scheda e Francesca Rubinato in semifinale, traguardo raggiunto anche da Marina Cerri (Sport Club Ozzano).

Quarti: Rubinato (4.1, n.6)-Greta Bonaventura (4.1, n.3) 2-6, 7-5, 10-7, Arianna Maltese (4.1, n.1)-Priscilla Rossi (4.2) 6-0, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Elena Albertazzi (4.1, n.4) 0-6, 6-4, 10-5.

Nel doppio la prima coppia che ha raggiunto la finale è stata quella composta da Sofia Valentini e Benedetta Sarti che ha battuto Torluccio-Bulzamini 6-2, 6-1. Oggi dalle 20 la seconda semifinale tra Ceroni-Simonetti e Rubinato-Albertazzi.